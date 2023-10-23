В Роскачестве напомнили о штрафе за отсутствие зимних шин в сезон

Заместитель директора департамента защиты прав потребителей и развития качества финансовых услуг Роскачества Игорь Поздняков рассказал в беседе с RT о штрафах за езду на летних шинах зимой.

Как подчеркнул Поздняков, с 1 сентября 2023 года отсутствие на автомобиле зимних шин в зимний период относится к перечню неисправностей и условий, при которых запрещается его эксплуатация.

«Теперь, согласно ч. 1 ст. 12.5 КоАП, за такое нарушение можно получить предупреждение или административный штраф в размере 500 рублей. Несмотря на то что формально зимний период охватывает три месяца — декабрь, январь и февраль, зимние шины рекомендуется ставить, когда среднесуточная температура составит +4...+5 °С», — пояснил собеседник RT.

Он добавил, что, кроме протектора и других параметров, зимние и летние шины отличаются друг от друга составом резины.

«Летние хорошо подходят для тёплой погоды, а в холод «дубеют» и становятся менее эффективными даже на сухой дороге. Зимние, наоборот, лучше работают в холод и хуже — в тёплое время года. Дело в том, что зимние шины специально рассчитаны на то, что водителю придётся передвигаться по гололёду и снежной каше, а летние спроектированы так, чтобы эффективнее отводить воду от места контакта, обеспечивая максимальное сцепление с дорогой», — заявил эксперт.

Кроме смены шин, водителю с приближением зимы необходимо подумать о замене стеклоомывающей жидкости на «незамерзайку», проверить износ шин, отбалансировать колёса и соблюдать скоростной режим, посоветовал специалист.

Ранее в пресс-службе Роскачества рассказали RT, можно ли работать без трудового договора и какие последствия ждут сотрудника в этом случае.