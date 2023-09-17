В Роскачестве предупредили о проблемах с получением кредита при работе без договора

В пресс-службе Роскачества рассказали RT, можно ли работать без трудового договора и какие последствия ждут сотрудника. Как пояснили эксперты, так как формально работодатель не связывает себя никакими отношениями с работником, то и ответственности перед ним не несёт. В числе прочего может уволить буквально за один день без предупреждения и не заплатить за уже выполненную работу, предупредили специалисты.

«Официальная работа с «белой» зарплатой — социальные гарантии работников. Работодатель должен выплачивать все положенные налоги, а работник, соответственно, может рассчитывать на действие ОМС и получение пенсии. Неофициальные доходы не приносят никакой пользы в этом плане, так как не учитываются нигде. И трудовой стаж, кстати, тоже не увеличивается, а это немаловажно для той же пенсии», — объяснили в организации.

Также могут возникнуть сложности с отпусками и больничными, добавили в Роскачестве.

«С одной стороны, есть шансы договориться с работодателем «по-хорошему», просто на словах согласовав отдых. С другой стороны, если работодатель решит нарушить ваши права, Трудовой кодекс их защищать по умолчанию не будет», — заявили эксперты.

Кроме того, могут возникнуть проблемы с предоставлением кредита, поскольку, чтобы его получить, нужно подтвердить свой уровень доходов.

«Банки требуют справку от работодателя со всеми необходимыми подписями и печатями. Без неё доказать реальные доходы будет очень сложно и велика вероятность, что в кредите откажут», — отметили в пресс-службе.

Если права такого сотрудника были нарушены, то в первую очередь придётся доказать, что он вообще трудился в штате этого нанимателя, подчеркнули там.

«Важно, чтобы суд признал факт наличия трудовых отношений. В качестве доказательств могут использоваться деловая переписка, журнал звонков, записи во внутренних документах и регламентах компании, показания коллег и так далее. Но эти доказательства всё же достаточно зыбки, потому что суд может принять любую сторону в зависимости от обстоятельств и степени достоверности собранных данных», — заявили в Роскачестве.

При этом отмечается, что отсутствие трудового договора — это нарушение работодателя, а не работника.

«По закону работодатель должен заключить трудовой договор с сотрудником в течение трёх дней после того, как тот приступит к исполнению своих обязанностей. Если этого не произошло, это ошибка компании, если этот факт вскроется, её ждёт штраф», — предупредили эксперты.

Они посоветовали не соглашаться на неофициальную работу и требовать заключения трудового договора.

«Если работодатель тянет время и не отказывается, но и не оформляет документы, настаивайте или сразу увольняйтесь, внимательно читайте все документы и проконтролируйте, чтобы было указано всё важное — зарплата, должностные обязанности, условия работы», — заключили в организации.

Ранее в пресс-службе Роскачества рассказали в беседе с RT, как можно призвать к ответу распивающих спиртные напитки на детской площадке. Как напомнили в организации, это является прямым нарушением закона.