Путин заявил, что модель глобализации западных стран изжила себя

Формируемая в основном западными странами модель глобализации изжила себя и находится в глубоком кризисе, заявил президент России Владимир Путин в приветствии к участникам и гостям международного форума «Примаковские чтения».

«Очевидно, что модель глобализации, которая формировалась в значительной степени западными государствами (естественно, в собственных интересах), изжила себя и находится в глубоком кризисе», — сказал он.

По словам российского лидера, сейчас происходит становление новой, более справедливой и демократической системы международных отношений.

Ранее глава дипломатии Европейского союза Жозеп Боррель признал, что эпоха «интеллектуального превосходства Запада» к настоящему моменту закончилась.

Он добавил, что Запад до конца ещё не осознал последствия этой новой реальности.

Президент России Владимир Путин ранее отмечал, что движение к многополярности стало главным вектором.