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РБК: банки не поддержали отмену комиссий за оплату ЖКУ

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Российские банки высказались за сохранение комиссий при оплате жилищно-коммунальных услуг.

Об этом информирует РБК со ссылкой на отзыв на соответствующий законопроект Национального совета по финансовому рынку.

Отмечается, что банки увидели риски в отмене комиссий при оплате ЖКУ. При этом они предложили взимать их с ресурсоснабжающих организаций вместо граждан.

Ранее сообщалось, что ГД в приоритетном порядке рассмотрит вопрос об отмене комиссий за платежи ЖКХ.

Также эксперт управления платёжных систем и расчётов Главного управления Банка России по Центральному федеральному округу Наталья Демидова посоветовала оплачивать ЖКУ онлайн.

Кроме того, стало известно, что москвичи смогут оформить льготу на оплату счетов ЖКХ онлайн.

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