Специалист Демидова посоветовала оплачивать ЖКУ онлайн

Эксперт управления платёжных систем и расчётов Главного управления Банка России по Центральному федеральному округу Наталья Демидова заявила, что регулярные платежи, например, за ЖКУ, лучше совершать через интернет- и мобильный банк, а не в отделении кредитной организации.

«Многие регулярные расходы невозможно отложить или отменить без последствий: оплату ЖКХ и интернета, налогов и штрафов, кредитов и займов. Онлайн-переводы всегда дешевле, чем в отделении банка», — сказала она в беседе с «Газетой.Ru».

По её словам, за отправку перевода через личный кабинет на сайте или в мобильном приложении взимается комиссия в среднем до 1%, а в офисе банка — до 2%.

Как отметила Демидова, некоторые банки предлагают совершать оплату по QR-коду.

«Для тех, кто боится случайно попасть на фишинговый сайт или перевести деньги не туда, тоже есть вариант: оплата на портале госуслуг», — заключила она.

Ранее член экспертного совета Института фондового рынка и управления, кандидат экономических наук Михаил Беляев в беседе с Общественной службой новостей заявил, что в России предусмотрен широкий спектр льгот, который позволяет отдельным категориям граждан экономить на ЖКХ.