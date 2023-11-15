Специалист Демидова посоветовала оплачивать ЖКУ онлайн
- РИА Новости
«Многие регулярные расходы невозможно отложить или отменить без последствий: оплату ЖКХ и интернета, налогов и штрафов, кредитов и займов. Онлайн-переводы всегда дешевле, чем в отделении банка», — сказала она в беседе с «Газетой.Ru».
По её словам, за отправку перевода через личный кабинет на сайте или в мобильном приложении взимается комиссия в среднем до 1%, а в офисе банка — до 2%.
Как отметила Демидова, некоторые банки предлагают совершать оплату по QR-коду.
«Для тех, кто боится случайно попасть на фишинговый сайт или перевести деньги не туда, тоже есть вариант: оплата на портале госуслуг», — заключила она.
Ранее член экспертного совета Института фондового рынка и управления, кандидат экономических наук Михаил Беляев в беседе с Общественной службой новостей заявил, что в России предусмотрен широкий спектр льгот, который позволяет отдельным категориям граждан экономить на ЖКХ.