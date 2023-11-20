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Москвичи смогут оформить льготу на оплату счетов ЖКХ онлайн

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У москвичей появилась возможность оформления льготы по оплате жилья онлайн на сайте mos.ru. Льготы на оплату коммунальных услуг и связи также можно оформить дистанционно.
Москвичи смогут оформить льготу на оплату счетов ЖКХ онлайн
  • Gettyimages.ru
  • © kali9

Для оформления обращения необходима личная учётная запись на портале. Следить за статусом заявки можно в личном кабинете, сообщает телеканал «360» со ссылкой на официальный сайт мэра Москвы.

Срок рассмотрения заявки — пять рабочих дней.

Также подать заявку можно с помощью компьютера в зоне электронных услуг в центрах «Мои документы».

Ранее сообщалось, что в Москве ежедневно выполняется более 400 заявок, отправленных жителями через платформу «Электронный дом».

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