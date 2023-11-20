Москвичи смогут оформить льготу на оплату счетов ЖКХ онлайн
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Для оформления обращения необходима личная учётная запись на портале. Следить за статусом заявки можно в личном кабинете, сообщает телеканал «360» со ссылкой на официальный сайт мэра Москвы.
Срок рассмотрения заявки — пять рабочих дней.
Также подать заявку можно с помощью компьютера в зоне электронных услуг в центрах «Мои документы».
Ранее сообщалось, что в Москве ежедневно выполняется более 400 заявок, отправленных жителями через платформу «Электронный дом».