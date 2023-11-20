Москвичи смогут оформить льготу на оплату счетов ЖКХ онлайн

У москвичей появилась возможность оформления льготы по оплате жилья онлайн на сайте mos.ru. Льготы на оплату коммунальных услуг и связи также можно оформить дистанционно.

Для оформления обращения необходима личная учётная запись на портале. Следить за статусом заявки можно в личном кабинете, сообщает телеканал «360» со ссылкой на официальный сайт мэра Москвы.

Срок рассмотрения заявки — пять рабочих дней.

Также подать заявку можно с помощью компьютера в зоне электронных услуг в центрах «Мои документы».

Ранее сообщалось, что в Москве ежедневно выполняется более 400 заявок, отправленных жителями через платформу «Электронный дом».