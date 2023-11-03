В Москве 400 заявок выполняется ежедневно через платформу «Электронный дом»
- Gettyimages.ru
- © MoMo Productions
Об этом сообщает «Москва 24» со ссылкой на портал мэра и правительства Москвы.
С момента запуска платформы было решено более 110 тыс. вопросов по уборке территорий, а также выполнено свыше 60 тыс. заявок, связанных с эксплуатацией лифтов, и более 30 тыс. заявок на починку неисправностей двери в подъезде.
Платформу запустили в ноябре 2020 года.
Ранее сообщалось, что к «Электронному дому» уже подключились жители 99% многоквартирных домов Москвы.