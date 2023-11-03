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В Москве 400 заявок выполняется ежедневно через платформу «Электронный дом»

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В Москве ежедневно выполняется более 400 заявок, отправленных жителями через платформу «Электронный дом».
В Москве 400 заявок выполняется ежедневно через платформу «Электронный дом»
  • Gettyimages.ru
  • © MoMo Productions

Об этом сообщает «Москва 24» со ссылкой на портал мэра и правительства Москвы.

С момента запуска платформы было решено более 110 тыс. вопросов по уборке территорий, а также выполнено свыше 60 тыс. заявок, связанных с эксплуатацией лифтов, и более 30 тыс. заявок на починку неисправностей двери в подъезде.

Платформу запустили в ноябре 2020 года.

Ранее сообщалось, что к «Электронному дому» уже подключились жители 99% многоквартирных домов Москвы.

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