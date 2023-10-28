На столичной платформе «Электронный дом» провели 3,3 тысячи опросов

На московской платформе «Электронный дом» провели 3,3 тыс. опросов. Инициировать их могут собственники, зарегистрированные жители дома или управляющая организация.

«Чаще всего собственники инициируют опросы, связанные с закрытием мусоропровода в подъезде, установкой шлагбаума во дворе и необходимостью нанять консьержа», — говорится в сообщении на портале мэра и правительства.

Один опрос может включать несколько тем и состоять максимум из 30 вопросов. Промежуточные результаты видят только участники, по завершении — все жители дома.

Платформу запустили в ноябре 2020 года. К настоящему времени к ней подключились жители 99% многоквартирных домов Москвы.

Ранее НСН со ссылкой на слова мэра Москвы Сергея Собянина сообщала, что москвичи посетили портал потребителей города свыше 750 тыс. раз за год.