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На столичной платформе «Электронный дом» провели 3,3 тысячи опросов

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На московской платформе «Электронный дом» провели 3,3 тыс. опросов. Инициировать их могут собственники, зарегистрированные жители дома или управляющая организация.
На столичной платформе «Электронный дом» провели 3,3 тысячи опросов
  • Gettyimages.ru

«Чаще всего собственники инициируют опросы, связанные с закрытием мусоропровода в подъезде, установкой шлагбаума во дворе и необходимостью нанять консьержа», — говорится в сообщении на портале мэра и правительства.

Один опрос может включать несколько тем и состоять максимум из 30 вопросов. Промежуточные результаты видят только участники, по завершении — все жители дома.

Платформу запустили в ноябре 2020 года. К настоящему времени к ней подключились жители 99% многоквартирных домов Москвы.

Ранее НСН со ссылкой на слова мэра Москвы Сергея Собянина сообщала, что москвичи посетили портал потребителей города свыше 750 тыс. раз за год.

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