ГД в приоритетном порядке рассмотрит вопрос об отмене комиссий за платежи ЖКХ

Спикер Государственной думы Вячеслав Володин сообщил, что ГД в приоритетном порядке рассмотрит во II чтении законопроект, предполагающий отмену банковских комиссий за платежи ЖКХ.

Об этом парламентарий сказал в ходе пленарного заседания.

Володин напомнил, что президент России Владимир Путин поручил Госдуме и правительству рассмотреть возможность отмены комиссии при оплате услуг ЖКХ.

Он добавил, что Госдума провела с правительством окончательные консультации по этому вопросу.

«И есть предложение рассмотреть данный законопроект в приоритетном порядке в течение декабря», — цитирует его РИА Новости.

В апреле Владимир Путин подчеркнул, что в России в ближайшие полтора года не должно быть каких-то серьёзных изменений платежей по жилищно-коммунальному хозяйству.