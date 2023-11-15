ГД в приоритетном порядке рассмотрит вопрос об отмене комиссий за платежи ЖКХ
- РИА Новости
Об этом парламентарий сказал в ходе пленарного заседания.
Володин напомнил, что президент России Владимир Путин поручил Госдуме и правительству рассмотреть возможность отмены комиссии при оплате услуг ЖКХ.
Он добавил, что Госдума провела с правительством окончательные консультации по этому вопросу.
«И есть предложение рассмотреть данный законопроект в приоритетном порядке в течение декабря», — цитирует его РИА Новости.
В апреле Владимир Путин подчеркнул, что в России в ближайшие полтора года не должно быть каких-то серьёзных изменений платежей по жилищно-коммунальному хозяйству.