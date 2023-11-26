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РБК: в России 50% компаний запланировали повысить зарплаты работникам

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Исследование показало, что в России большинство компаний в течение текущего года повышали зарплаты сотрудникам, а каждая вторая компания планирует это сделать в ближайшее время.
РБК: в России 50% компаний запланировали повысить зарплаты работникам
  • Gettyimages.ru
  • © Shannon Fagan

Об этом информирует РБК со ссылкой на сервис SuperJob.

Согласно результатам исследования, 47% компаний повышали или индексировали зарплату сотрудникам менее чем шесть месяцев назад, 32% — до года назад.

Ещё 10 % компаний повысили зарплаты один-два года назад.

При этом 50% опрошенных предприятий намерены провести индексацию зарплат или их повышение в ближайшее время.

Ранее новое исследование показало, что в 2024 году в Ульяновской области 20% жителей планируют повысить квалификацию и 13% — увеличить доходы.

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