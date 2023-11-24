Ульяновцы планируют повысить квалификацию и увеличить доходы в 2024 году
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Об этом сообщает mosaica.ru со ссылкой на сервис SuperJob.
Также в списке профессиональных планов значатся: повышение в должности (12%), завершить уже начатый проект или выполнить план (7%), повысить собственный профессионализм (5%), открыть или расширить свой бизнес (3%), освоить новые обязанности (2%), выучить иностранный язык (1%).
Никаких профессиональных целей и задач на 2024 год не ставят 24% респондентов.
Ранее сообщалось, что четверть жителей Тулы планируют повысить квалификацию в 2024 году.