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Ульяновцы планируют повысить квалификацию и увеличить доходы в 2024 году

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Новое исследование показало, что в 2024 году в Ульяновской области 20% жителей планируют повысить квалификацию и 13% — увеличить доходы.
Ульяновцы планируют повысить квалификацию и увеличить доходы в 2024 году
  • Gettyimages.ru
  • © Helen King

Об этом сообщает mosaica.ru со ссылкой на сервис SuperJob.

Также в списке профессиональных планов значатся: повышение в должности (12%), завершить уже начатый проект или выполнить план (7%), повысить собственный профессионализм (5%), открыть или расширить свой бизнес (3%), освоить новые обязанности (2%), выучить иностранный язык (1%).

Никаких профессиональных целей и задач на 2024 год не ставят 24% респондентов.

Ранее сообщалось, что четверть жителей Тулы планируют повысить квалификацию в 2024 году.

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