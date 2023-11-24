Четверть жителей Тулы планируют повысить квалификацию в 2024 году

Почти четверть жителей Тулы (24%), принявших участие в новом исследовании, рассказали, что в 2024 году планируют повысить свою квалификацию или пройти обучение.

Об этом пишет Тульская служба новостей со ссылкой на службу исследований сервиса SuperJob.

Ещё 15% поставили перед собой цель повысить свои доходы, 12% — получить повышение, 6% — завершить начатый проект или выполнить план, 5% — повысить уровень своего профессионализма.

Также в ряду профессиональных приоритетов туляков — открытие или расширение бизнеса, освоение новых обязанностей, изучение иностранного языка, написание методических материалов, защита диссертации.

Ранее «Радио 1» со ссылкой на исследование сервиса «Авито Работа» сообщало, что 67% россиян составляют своё резюме самостоятельно, ещё 13% советуются с семьёй и близкими, 8% — с друзьями.