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Губернатор Подмосковья сообщил о повреждениях после ночной атаки беспилотников

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Губернатор Подмосковья Андрей Воробьёв сообщил о повреждениях строений в результате ночной атаки беспилотников в регионе.

Он напомнил, что системы ПВО перехватили украинские дроны в Наро-Фоминском, Одинцовском, Раменском и Подольском городских округах.

«В трёх случаях есть повреждения строений на земле, к счастью, погибших и пострадавших нет. На местах руководители муниципалитетов возглавят оперативные штабы и окажут помощь жителям, где это необходимо», — заявил Воробьёв.

Ранее в Минобороны России сообщили, что военные уничтожили 11 украинских дронов над Московской, Тульской, Калужской и Брянской областями.

Утром средства ПВО уничтожили ещё девять украинских БПЛА над территорией Московской, Тульской, Калужской и Брянской областей.

Впоследствии стало известно, что один из украинских беспилотников потерял управление и врезался в многоквартирный жилой дом в Туле.

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