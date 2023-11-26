Губернатор Калужской области сообщил о двух сбитых украинских БПЛА

В Калужской области ночью были сбиты два украинских беспилотника, заявил губернатор региона Владислав Шапша.

«Сегодня ночью на территории Дзержинского и Жуковского районов средствами ПВО сбиты БПЛА», — сообщил он.

По предварительным данным, разрушений инфраструктуры не зафиксировано, никто не пострадал.

Ранее в Минобороны России заявили, что военные уничтожили 11 украинских дронов над Московской, Тульской, Калужской и Брянской областями.

Утром ПВО уничтожили ещё девять БПЛА над территорией Московской, Тульской, Калужской и Брянской областей.

Впоследствии стало известно, что один из украинских беспилотников потерял управление и врезался в многоквартирный жилой дом в Туле.