Губернатор Калужской области сообщил о двух сбитых украинских БПЛА
«Сегодня ночью на территории Дзержинского и Жуковского районов средствами ПВО сбиты БПЛА», — сообщил он.
По предварительным данным, разрушений инфраструктуры не зафиксировано, никто не пострадал.
Ранее в Минобороны России заявили, что военные уничтожили 11 украинских дронов над Московской, Тульской, Калужской и Брянской областями.
Утром ПВО уничтожили ещё девять БПЛА над территорией Московской, Тульской, Калужской и Брянской областей.
Впоследствии стало известно, что один из украинских беспилотников потерял управление и врезался в многоквартирный жилой дом в Туле.