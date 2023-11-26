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В московских аэропортах задержали и отменили несколько рейсов

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В аэропортах Москвы задержали и отменили несколько рейсов на фоне попыток атак украинских дронов на столичный регион.

Согласно данным сервиса «Яндекс. Расписания» на 06:41, в Домодедово один рейс отменили, ещё один задержали на несколько часов. Во Внуково задержали два вылета.

Ранее в Минобороны России заявили, что военные уничтожили 11 украинских дронов над Московской, Тульской, Калужской и Брянской областями.

Утром средства ПВО уничтожили ещё девять украинских БПЛА над территорией Московской, Тульской, Калужской и Брянской областей.

Впоследствии стало известно, что один из украинских беспилотников потерял управление и врезался в многоквартирный жилой дом в Туле.

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