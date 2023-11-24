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Врач Иванов назвал температуру воздуха +18...+21 °С оптимальной для сна

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Врач — эксперт лаборатории «Гемотест» Роман Иванов выразил мнение, что температура воздуха может влиять на качество сна.
Врач Иванов назвал температуру воздуха +18...+21 °С оптимальной для сна
  • Gettyimages.ru
  • © laflor

«Врачи и учёные сходятся во мнении, что оптимальная температура для сна — +18...+21 °С. Если человеку некомфортно спать в такой холодной комнате, лучше надеть пижаму потеплее и выбрать более плотное одеяло», — заявил он в беседе с Life.ru.

По его словам, со временем организм перестроится и начнёт воспринимать такую температуру как комфортную.

Иванов отметил, что прогулки на прохладном воздухе также способствуют укреплению здоровья.

Ранее председатель Московского городского научного общества терапевтов Павел Воробьёв рассказал, какое влияние погода может оказать на самочувствие.

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