Терапевт Воробьёв рассказал о влиянии погоды на самочувствие

Председатель Московского городского научного общества терапевтов Павел Воробьёв рассказал, какое влияние погода может оказать на самочувствие.

«Люди, чувствительные к природным явлениям, к магнитным бурям, к давлению, к перепадам температуры, к низкому небу, у них обычно ухудшается самочувствие, бывают головные боли, просто в сон тянет — никаких опасностей это за собой не влечёт», — заявил он в беседе с радиостанцией «Говорит Москва».

По его мнению, это ничем не грозит, кроме неприятных ощущений и снижения настроения.

Ранее профессор ФМБА России, врач персонифицированной медицины, диетолог Маргарита Королёва в беседе с НСН заявила, что употребление рыбьего жира помогает бороться со стрессом.