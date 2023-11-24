В медучреждениях Подмосковья заменили более 60 старых рентген-аппаратов
Об этом сообщает «Радио 1».
«Для качественной диагностики важно оснащение учреждений здравоохранения современным медицинским оборудованием. «Цифра» имеет ряд преимуществ. Это и скорость исследования, и низкая лучевая нагрузка. Кроме того, результат диагностики загружается в электронную карту пациента», — сказала Стригункова.
Отмечается, что новая медицинская техника закуплена в рамках нацпроекта «Здравоохранение».
Ранее сообщалось, что в больницы Подмосковья поступило более 320 диагностических аппаратов.