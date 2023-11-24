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В медучреждениях Подмосковья заменили более 60 старых рентген-аппаратов

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Первый зампред правительства Московской области Светлана Стригункова заявила, что в медицинских учреждениях региона с начала действия программы по замене аналоговой медицинской техники на цифровую обновили 61 старый рентген-аппарат.
В медучреждениях Подмосковья заменили более 60 старых рентген-аппаратов

Об этом сообщает «Радио 1».

«Для качественной диагностики важно оснащение учреждений здравоохранения современным медицинским оборудованием. «Цифра» имеет ряд преимуществ. Это и скорость исследования, и низкая лучевая нагрузка. Кроме того, результат диагностики загружается в электронную карту пациента», — сказала Стригункова.

Отмечается, что новая медицинская техника закуплена в рамках нацпроекта «Здравоохранение».

Ранее сообщалось, что в больницы Подмосковья поступило более 320 диагностических аппаратов.

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