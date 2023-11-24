Психолог Талапова призвала матерей не стесняться обращаться за помощью к близким
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«Женщина, окружённая поддержкой близких людей, готова действовать с большей отдачей и эффективнее заботиться о малыше, чем мать, полагающаяся только на свои силы», — сказала она в беседе с РИАМО.
По её словам, очень важно выделять время на то, чтобы побыть наедине с собой, отдохнуть и заняться творчеством, чтобы поддержать эмоциональный фон.
Как отметила Талапова, физическое и психологическое состояние матери очень важно.
Ранее руководитель службы психологической помощи онлайн-сервиса по управлению здоровьем Budu Татьяна Исраелян рассказала, как социальная изоляция и одиночество влияют на состояние здоровья человека.