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Психолог Талапова призвала матерей не стесняться обращаться за помощью к близким

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Специалист Московской службы психологической помощи населению Надежда Талапова выразила мнение, что матерям не нужно стесняться обращаться за помощью к близким.
Психолог Талапова призвала матерей не стесняться обращаться за помощью к близким
  • Gettyimages.ru
  • © Jose Luis Pelaez Inc

«Женщина, окружённая поддержкой близких людей, готова действовать с большей отдачей и эффективнее заботиться о малыше, чем мать, полагающаяся только на свои силы», — сказала она в беседе с РИАМО.

По её словам, очень важно выделять время на то, чтобы побыть наедине с собой, отдохнуть и заняться творчеством, чтобы поддержать эмоциональный фон.

Как отметила Талапова, физическое и психологическое состояние матери очень важно.

Ранее руководитель службы психологической помощи онлайн-сервиса по управлению здоровьем Budu Татьяна Исраелян рассказала, как социальная изоляция и одиночество влияют на состояние здоровья человека.

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