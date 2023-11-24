Психолог Талапова призвала матерей не стесняться обращаться за помощью к близким

Специалист Московской службы психологической помощи населению Надежда Талапова выразила мнение, что матерям не нужно стесняться обращаться за помощью к близким.

«Женщина, окружённая поддержкой близких людей, готова действовать с большей отдачей и эффективнее заботиться о малыше, чем мать, полагающаяся только на свои силы», — сказала она в беседе с РИАМО.

По её словам, очень важно выделять время на то, чтобы побыть наедине с собой, отдохнуть и заняться творчеством, чтобы поддержать эмоциональный фон.

Как отметила Талапова, физическое и психологическое состояние матери очень важно.

Ранее руководитель службы психологической помощи онлайн-сервиса по управлению здоровьем Budu Татьяна Исраелян рассказала, как социальная изоляция и одиночество влияют на состояние здоровья человека.