Врач Тимощенко посоветовала гулять и отдыхать при низком атмосферном давлении

Терапевт Анастасия Тимощенко посоветовала в дни низкого атмосферного давления высыпаться и больше отдыхать, а также отказаться от алкоголя.

Спиртное способствует выведению жидкости из организма и влияет на тонус сосудов, объяснила она в беседе с Life.ru.

Также в эти дни стоит отложить интенсивные тренировки, в целом снизить нагрузку на организм, гулять на свежем воздухе, пить больше жидкости — воды или травяных чаёв.

«Отдавайте предпочтение лёгким приёмам пищи, небольшими порциями, включая в рацион достаточное количество белка, а также овощи и фрукты. Не злоупотребляйте жирной или высококалорийной пищей», — добавила Тимощенко.

Ранее врач-невролог, алголог АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга) Елена Сигитова посоветовала избегать физических нагрузок при изменении погоды, чтобы не навредить сердечно-сосудистой системе.