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Путин: искусственный интеллект не заменит врача или учителя

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Президент России Владимир Путин выразил уверенность, что искусственный интеллект не заменит врача или учителя, но может помочь им.

Об этом он сказал на конференции по искусственному интеллекту.

«Искусственный интеллект не заменит медицинского работника или учителя. Однако он может служить их верным, эффективным помощником», — отметил Путин.

Ранее сообщалось, что Российский фонд прямых инвестиций и Университет ИТМО подписали соглашение о сотрудничестве для создания, развития и продвижения международной Платформы по предоставлению услуг и сервисов на базе искусственного интеллекта.

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