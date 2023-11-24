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Врач Мавричев: боль в правом боку может возникать из-за желчного пузыря

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Врач-реабилитолог Николай Мавричев, основатель академии практической натуропатии, рассказал, с чем может быть связана боль в правом боку. По его словам, чаще всего это указывает на нарушения в работе желчного пузыря или печени.
Врач Мавричев: боль в правом боку может возникать из-за желчного пузыря
  • Gettyimages.ru
  • © RUNSTUDIO

Причин боли в правом подреберье много, но все они связаны с нарушением функции внутренних органов, поделился специалист в беседе с «Газетой.Ru».

С подобными симптомами он посоветовал обращаться к врачу и проверить желчный пузырь, печень и желудок.

Также, по словам Мавричева, нередко боль в правом боку может быть связана со стрессом, из-за которого происходит нарушение работы желчного пузыря, увеличивается в размерах печень, болят желчные протоки из-за скопления в них токсинов.

Кроме прочего, нарушение сброса желчи может быть спровоцировано неправильным питанием. Из-за нездоровых пищевых привычек нарушается выработка ферментов и обмен веществ, объяснил врач.

Ранее врач-диетолог Наталья Павлюк в беседе с «Радио 1» заявила, что средиземноморская диета благотворно влияет на организм во время стресса.

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