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«Известия»: в правительстве выступили против запрета продажи вейпов

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В правительстве не поддерживают запрет на розничную торговлю никотинсодержащей и безникотиновой жидкостями, а также устройствами для их потребления.

Об этом пишет газета «Известия» со ссылкой на проект отзыва кабмина на законопроект депутатов фракции ЛДПР, подготовленного Минздравом.

В числе причин такого решения называется отсутствие критериев запрета продажи этого товара. 

Кроме того, в документе отмечается, что принятие законопроекта приведёт к выпадающим доходам федерального бюджета в размере более 12 млрд руб ежегодно. 

Ранее в ЛДПР выступили с инициативой о полном запрете торговли вейпами в России.

Также в России предложили запретить рекламу вейпов в СМИ и интернете.

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