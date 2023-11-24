«Известия»: в правительстве выступили против запрета продажи вейпов

В правительстве не поддерживают запрет на розничную торговлю никотинсодержащей и безникотиновой жидкостями, а также устройствами для их потребления.

Об этом пишет газета «Известия» со ссылкой на проект отзыва кабмина на законопроект депутатов фракции ЛДПР, подготовленного Минздравом.

В числе причин такого решения называется отсутствие критериев запрета продажи этого товара.

Кроме того, в документе отмечается, что принятие законопроекта приведёт к выпадающим доходам федерального бюджета в размере более 12 млрд руб ежегодно.

Ранее в ЛДПР выступили с инициативой о полном запрете торговли вейпами в России.

Также в России предложили запретить рекламу вейпов в СМИ и интернете.