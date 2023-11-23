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Трихолог Тихонова заявила, что не стоит мыть голову гелем для душа

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Врач-трихолог, врач-дерматолог, врач-косметолог «СМ-Косметологии» Анастасия Тихонова заявила, что шампунь — единственное подходящее средство для очищения кожи головы и не стоит использовать для этого жидкое мыло или гель для душа.
Трихолог Тихонова заявила, что не стоит мыть голову гелем для душа
  • Gettyimages.ru

«Гели для душа и жидкое мыло довольно проблематично вымываются из волос. Кроме того, такие средства создают плёнку на поверхности волосяного стержня, которая не смывается жёсткой водой, из-за чего волосы становятся непослушными, спутываются», — сказала она в беседе с «Газетой.Ru».

По её словам, на фоне такого «ухода» кожа головы будет быстрее загрязняться, а волосы приобретут жирный блеск.

Как добавила Тихонова, пересушенная повреждённая кожа создаст негативное окружение для волосяных фолликулов.

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