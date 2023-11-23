Флеболог Орлов посоветовал не переохлаждаться при варикозе

Врач-флеболог кандидат медицинских наук Владислав Орлов рассказал, чем переохлаждение опасно для людей с варикозом.

Как правило, пациенты, страдающие варикозом, чувствуют зимой некоторое облегчение, так как в холодное время года ноги отекают меньше, чем в жару. Но именно в осенне-зимний период чаще всего развиваются различные сердечно-сосудистые заболевания, в том числе тромбоэмболия лёгочной артерии, заявил эксперт в беседе с сайтом «Москва 24».

«Причиной этого становится прежде всего перепад температур, из-за которого сосудам постоянно приходится сужаться и расширяться. Если они не в порядке, то попросту могут не выдержать такой нагрузки», — сказал Орлов.

Специалист рекомендовал после прогулки на холоде не торопиться принимать горячую ванну или, наоборот, прыгать в холодную купель после бани. По мнению врача, повышать температуру тела важно постепенно, чтобы не навредить сосудам и не усугубить течение варикозной болезни.

Кроме того, он обратил внимание на необходимость двигательной активности.

При малоподвижном образе жизни кровь сгущается, эритроциты слепляются между собой и при прохождении сосудов могут их закупорить, заключил флеболог.

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