Иммунолог Продеус заявил о важности режима сна для детей

Доктор медицинских наук, педиатр, иммунолог Андрей Продеус рассказал о важности режима сна у детей для защиты молодого организма.

«С 11 вечера до 3 часов ночи ребёнок обязательно должен спать, чтобы иммунные клетки восстанавливались, выходили на периферию из костного мозга, из тимуса», — заявил эксперт в беседе с Радио Sputnik.

Как отметил специалист, при нерациональном режиме сна новые иммунные клетки будут образовываться в недостаточном количестве, их не будет хватать для эффективной защиты.

Также иммунолог обратил внимание на пользу прогулок на свежем воздухе и разнообразие в питании.

«Не забывайте давать ребёнку продукты с железом и витамином D. Именно эти незаменимые вещества отвечают за эффективную работу «иммунных офицеров» — лимфоцитов», — заключил Продеус.

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