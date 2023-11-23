В Томской области разработали приложение для пациентов с фибрилляцией предсердий
- Gettyimages.ru
Об этом сообщает «Газета.Ru» со ссылкой на пресс-службу нацпроекта «Наука и университеты».
«Приложение скачивается, устанавливается на мобильный телефон и позволяет пациентам не пропускать приём препаратов, получая информационную поддержку», — рассказала научный сотрудник лаборатории высоких технологий диагностики и лечения нарушения ритма сердца НИИ кардиологии Томского НИМЦ кандидат медицинских наук Марина Драгунова.
Отмечается, что приложение MobAtherapy позволит врачам контролировать профилактику тромбоэмболических осложнений у пациентов с фибрилляцией предсердий, а также геморрагических осложнений антикоагулянтной терапии.
Ранее сообщалось, что в Краснодарском крае в Кубанском государственном медицинском университете (КубГМУ) учёные создали полимерную мембрану для восстановления барабанной перепонки после травм.