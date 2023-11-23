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Первый ёлочный базар в Подмосковье откроется 8 декабря

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Министр сельского хозяйства и продовольствия Московской области Владислав Мурашов заявил, что первый ёлочный базар в регионе откроется 8 декабря.
Первый ёлочный базар в Подмосковье откроется 8 декабря
  • РИА Новости

Об этом сообщает интернет-издание «Подмосковье сегодня» со ссылкой на пресс-службу министерства.

Как отметил чиновник, в полном объёме работа точек реализации хвойных деревьев начнётся с 15 декабря.

На территории области планируется открыть 250 таких пунктов.

Все официальные точки продаж оформят в едином стиле в соответствии с брендом «Зима в Подмосковье» и они будут открыты до 10 января 2024 года.

Ранее сообщалось, что в Московской области к зиме откроют 181 каток, из них 30 — с искусственным льдом.

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