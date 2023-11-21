В Подмосковье откроют более 180 катков и 50 лыжных трасс зимой

В Московской области к зиме откроют 181 каток, из них 30 — с искусственным льдом.

Об этом сообщает телеканал «360».

Министр благоустройства региона Михаил Хайкин рассказал, что этой зимой в Подмосковье будут работать 52 лыжные трассы и 56 тюбинговых горок.

По его словам, в 193 региональных парках культуры и отдыха уже ведётся активная подготовка к предстоящему зимнему сезону.

«В этому году мы планируем принять за весь сезон более 19 млн гостей», — добавил он.

Ранее издание «Вести Подмосковья» со ссылкой на слова губернатора Московской области Андрея Воробьёва сообщало, что в регионе к 1 декабря установят 110 елей и украсят их праздничной иллюминацией.