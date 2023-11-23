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В Подмосковье трудоустроили более 300 врачей с начала года

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Первый заместитель председателя правительства Московской области Светлана Стригункова заявила, что в регионе трудоустроились более 300 врачей с начала 2023 года.
В Подмосковье трудоустроили более 300 врачей с начала года
  • РИА Новости

Об этом сообщает телеканал «360».

«В прошлом году мы запустили в Подмосковье программу «Приведи друга», за это время благодаря ей к нам в регион трудоустроились 565 врачей и специалистов со средним медицинским образованием, в том числе 312 — с начала 2023 года», — рассказала Стригункова.

Отмечается также, что в Подмосковье действуют и другие меры поддержки для медицинских работников — «Социальная ипотека», «Земля врачам», «Земский доктор», компенсация аренды жилья.

Кроме того в 2023 году увеличена доплата молодым специалистам.

Ранее в ХМАО рассказали о мерах социальной поддержки для медработников.

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