В Подмосковье трудоустроили более 300 врачей с начала года

Первый заместитель председателя правительства Московской области Светлана Стригункова заявила, что в регионе трудоустроились более 300 врачей с начала 2023 года.

Об этом сообщает телеканал «360».

«В прошлом году мы запустили в Подмосковье программу «Приведи друга», за это время благодаря ей к нам в регион трудоустроились 565 врачей и специалистов со средним медицинским образованием, в том числе 312 — с начала 2023 года», — рассказала Стригункова.

Отмечается также, что в Подмосковье действуют и другие меры поддержки для медицинских работников — «Социальная ипотека», «Земля врачам», «Земский доктор», компенсация аренды жилья.

Кроме того в 2023 году увеличена доплата молодым специалистам.

Ранее в ХМАО рассказали о мерах социальной поддержки для медработников.