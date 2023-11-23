В Подмосковье трудоустроили более 300 врачей с начала года
- РИА Новости
Об этом сообщает телеканал «360».
«В прошлом году мы запустили в Подмосковье программу «Приведи друга», за это время благодаря ей к нам в регион трудоустроились 565 врачей и специалистов со средним медицинским образованием, в том числе 312 — с начала 2023 года», — рассказала Стригункова.
Отмечается также, что в Подмосковье действуют и другие меры поддержки для медицинских работников — «Социальная ипотека», «Земля врачам», «Земский доктор», компенсация аренды жилья.
Кроме того в 2023 году увеличена доплата молодым специалистам.
Ранее в ХМАО рассказали о мерах социальной поддержки для медработников.