В ХМАО рассказали о мерах социальной поддержки для медработников

В Югре для новых медицинских работников северная надбавка к зарплате в размере 50% теперь действует с первого дня работы.

Об этом информирует URA.RU.

Раньше северной надбавки в таком объёме надо было ждать пять лет, за каждый год прибавлялось по 10%, уточнил глава регионального Департамента здравоохранения Алексей Добровольский.

Он также напомнил, что в регионе действуют меры по компенсации аренды жилья или обеспечению служебным жильём, оказывается помощь в оплате коммунальных услуг, действуют иные меры содействия.

Ранее в Волгоградской области рассказали о ходе реализации программы «Земский доктор». С начала 2023 года в регионе трудоустроили более 130 специалистов.