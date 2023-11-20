В ХМАО рассказали о мерах социальной поддержки для медработников
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Об этом информирует URA.RU.
Раньше северной надбавки в таком объёме надо было ждать пять лет, за каждый год прибавлялось по 10%, уточнил глава регионального Департамента здравоохранения Алексей Добровольский.
Он также напомнил, что в регионе действуют меры по компенсации аренды жилья или обеспечению служебным жильём, оказывается помощь в оплате коммунальных услуг, действуют иные меры содействия.
Ранее в Волгоградской области рассказали о ходе реализации программы «Земский доктор». С начала 2023 года в регионе трудоустроили более 130 специалистов.