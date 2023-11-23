В Петербурге задержали мужчину, купившего продукты по цене картофелины
- РИА Новости
Об этом сообщил региональный главк Росгвардии.
По данным ведомства, мужчина взвесил одну картофелину и наклеил ценники с соответствующим штрих-кодом на другие продукты.
«Персонал магазина по камерам видеонаблюдения раскрыл преступную схему и установил приметы злоумышленника», — говорится в сообщении.
Позднее мужчина был задержан.
Ранее сообщалось, что хлеб в России за год подорожал на 5%.
Также в России предложили ввести минимально допустимый размер шрифта на продуктах.