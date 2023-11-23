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В Петербурге задержали мужчину, купившего продукты по цене картофелины

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Сотрудники Росгвардии задержали посетителя супермаркета в Санкт-Петербурге, купившего продукты по цене одной картофелины.
В Петербурге задержали мужчину, купившего продукты по цене картофелины
  • РИА Новости

Об этом сообщил региональный главк Росгвардии.

По данным ведомства, мужчина взвесил одну картофелину и наклеил ценники с соответствующим штрих-кодом на другие продукты.

«Персонал магазина по камерам видеонаблюдения раскрыл преступную схему и установил приметы злоумышленника», — говорится в сообщении.

Позднее мужчина был задержан.

Ранее сообщалось, что хлеб в России за год подорожал на 5%.

Также в России предложили ввести минимально допустимый размер шрифта на продуктах.

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