В Петербурге задержали мужчину, купившего продукты по цене картофелины

Сотрудники Росгвардии задержали посетителя супермаркета в Санкт-Петербурге, купившего продукты по цене одной картофелины.

Об этом сообщил региональный главк Росгвардии.

По данным ведомства, мужчина взвесил одну картофелину и наклеил ценники с соответствующим штрих-кодом на другие продукты.

«Персонал магазина по камерам видеонаблюдения раскрыл преступную схему и установил приметы злоумышленника», — говорится в сообщении.

Позднее мужчина был задержан.

Ранее сообщалось, что хлеб в России за год подорожал на 5%.

Также в России предложили ввести минимально допустимый размер шрифта на продуктах.