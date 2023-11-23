В России предложили ввести минимально допустимый размер шрифта на продуктах

Директор Института исследования проблем современной политики Антон Орлов предложил увеличить шрифт с ключевой информацией на продуктах питания. Копия письма на имя главы Минпромторга Дениса Мантурова есть в распоряжении RT.

В обращении политолог отметил, что миллионы граждан России, которые посещают продуктовые розничные магазины и гипермаркеты, регулярно сталкиваются с просьбами других посетителей помочь им прочесть ту или иную информацию на упаковках.

Более того, как он добавил, нередко производители продуктов питания используют настолько мелкий шрифт, что поиск нужной информации и её прочтение вызывают проблемы даже у покупателей с хорошим зрением.

«В этой связи прошу вас поручить рассмотреть вопрос о целесообразности введения в нормативно-правовые акты положения о минимально допустимом размере шрифта для ключевой информации (состав, противопоказания, дата изготовления и срок годности, контакт для претензий покупателей и т. п.), размещаемой на розничной таре (упаковке) продовольственной продукции», — говорится в тексте обращения.

Ранее, как стало известно RT, специалисты Российского биотехнологического университета запатентовали технологию получения нового вида муки из соевого шрота.

Отмечается, что этот продукт является богатым источником белка, клетчатки, железа, марганца и калия, улучшает обмен веществ и снижает холестерин.

Подробнее — в материале RT.