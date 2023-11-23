Биолог Опарин: некоторым людям противопоказаны чабрец и мята

Доцент кафедры общей биологии и биоэкологии Государственного университета просвещения Роман Опарин предупредил, что некоторым людям не стоит употреблять чаи и фитосборы, в составе которых есть чабрец и мята.

Как он рассказал в беседе с Life.ru, чабрец, например, противопоказан беременным, так как он может вызвать преждевременные схватки.

Также компоненты чабреца могут проникнуть в грудное молоко, из-за чего не исключены проблемы со здоровьем ребёнка.

Вместе с тем, по его словам, активные действующие компоненты чабреца могут взаимодействовать с некоторыми лекарствами, из-за чего не исключена вероятность побочных эффектов.

При употреблении же большого количества мяты, особенно в крепком чае, возможно временное снижение артериального давления, поэтому гипотоникам рекомендуется с осторожностью употреблять такой напиток.

Кроме того, у некоторых людей на эти растения может быть аллергия, добавил Опарин.

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