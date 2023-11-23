Врач Мавричев: грыжа позвоночника возникает из-за перенапряжения мышц

Врач-реабилитолог, основатель Академии практической натуропатии Николай Мавричев объяснил, что грыжа позвоночника может возникнуть из-за перенапряжения внутренних органов или поднятия тяжестей.

Как он рассказал в интервью «Газете.Ru», в том случае, если внутренние органы (почки, желудочно-кишечный тракт и др.) не справляются со своей функцией, мышцы поясничного отдела перенапрягаются и давят на позвоночник, из-за чего и появляется грыжа.

Ещё одна причина появления грыжи — нарушение тонуса мышц в результате поднятия тяжестей или физической травмы.

«Мышцы натягиваются и возникает тонус. Вот вы подняли пакет из магазина, и мышцы, которые уже были в небольшом тонусе, окончательно сжимаются и деформируют внутренние органы», — объяснил Мавричев.

Также грыжа может появится в период беременности из-за давления плода на внутренние органы женщины, добавил специалист.

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