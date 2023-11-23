Юрист Соловьёв: целесообразно сосредоточиться на создании новых ГОСТов
- РИА Новости
«Нечитаемые этикетки на товарах действительно создают значительные неудобства потребителям и зачастую помогают производителям скрыть не совсем качественный состав продукции», — уверен юрист.
По его словам, предложение о введении нового стандарта шрифта на упаковках заслуживает «внимания и оправдано в том случае, если не станет причиной роста цены».
«В то же время целесообразно сосредоточиться на изменении требований к самой продукции, создании новых ГОСТов, лабораторий и экспертных центров, которые бы следили за их соблюдением», — уточнил Соловьёв.
Ранее в России предложили ввести минимально допустимый размер шрифта на продуктах.
Отмечается, что миллионы граждан России, которые посещают продуктовые розничные магазины и гипермаркеты, регулярно сталкиваются с просьбами других посетителей помочь им прочесть ту или иную информацию на упаковках.