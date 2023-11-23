Мурманская область ввела режим повышенной готовности из-за закрытия финских КПП

Режим повышенной готовности ввели в Мурманской области после решения Финляндии закрыть все пограничные контрольно-пропускные пункты, кроме «Райа-Йоосеппи». Об этом сообщил губернатор региона Андрей Чибис.

Ранее стало известно, что правительство Финляндии закрывает все КПП на границе с Россией, кроме «Райя-Йоосеппи», который находится на севере.

«В результате принято решение о введении в Мурманской области режима повышенной готовности и ряда дополнительных мер для обеспечения безопасности наших жителей», — написал Чибис в Telegram.

Губернатор подчеркнул, что на КПП «Салла» увеличивается число иностранцев.

В свою очередь, официальный представитель МИД России Мария Захарова отметила, что российская сторона готова к работе с Финляндией для решения возникших у Хельсинки вопросов по ситуации на границе.