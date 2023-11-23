«Известия»: правительство не поддержало регулирование цен на бензин и дизель
Об этом пишет газета «Известия».
По данным кабмина, введение такой меры на внутреннем рынке приведёт к искажению рыночного ценообразования, дестимулирует инвестиции в модернизацию НПЗ и развитие сетей АЗС.
«Учитывая изложенное, правительство не поддерживает законопроект», — говорится в проекте отзыва.
Ранее правительство отменило временный запрет на экспорт летнего дизельного топлива.
В начале ноября президент России Владимир Путин поручил правительству при участии нефтяных компаний принять меры по стабилизации цен на топливо.
Управление Федеральной антимонопольной службы по Москве направило нефтяным компаниям, которые в розницу продают топливо в столице, предупредительные письма о недопущении роста цен на продукцию.