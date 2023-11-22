Правительство отменило временный запрет на экспорт летнего дизельного топлива
- РИА Новости
Минэнерго России констатировало, что в течение прошедших двух месяцев при сохранении высоких объёмов переработки нефти на НПЗ обеспечено насыщение внутреннего рынка товарным дизельным топливом всех сортов и автомобильным бензином.
«С начала действия запрета экспорта, оптовые цены летнего дизельного топлива на бирже снизились, а его запасы составляют более 3,2 млн т, что на 14% больше, чем на дату введения запрета экспорта моторного топлива», — заявили в правительстве.
Мониторинг производственных и ценовых показателей продолжится.
17 ноября правительство отменило временный запрет на экспорт автомобильного бензина.