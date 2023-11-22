Правительство отменило временный запрет на экспорт летнего дизельного топлива

Правительство России отменило временный запрет на экспорт летнего дизельного топлива на фоне насыщения внутреннего рынка. Запрет был введён 21 сентября в рамках комплекса мер по стабилизации ценовой ситуации на рынке моторного топлива.

Минэнерго России констатировало, что в течение прошедших двух месяцев при сохранении высоких объёмов переработки нефти на НПЗ обеспечено насыщение внутреннего рынка товарным дизельным топливом всех сортов и автомобильным бензином.

«С начала действия запрета экспорта, оптовые цены летнего дизельного топлива на бирже снизились, а его запасы составляют более 3,2 млн т, что на 14% больше, чем на дату введения запрета экспорта моторного топлива», — заявили в правительстве.

Мониторинг производственных и ценовых показателей продолжится.

17 ноября правительство отменило временный запрет на экспорт автомобильного бензина.