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ФАС предупредила московские АЗС о недопустимости роста цен на топливо

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Управление Федеральной антимонопольной службы по Москве направило нефтяным компаниям, которые в розницу продают топливо в столице, предупредительные письма о недопущении роста цен на продукцию, говорится в заявлении УФАС.
ФАС предупредила московские АЗС о недопустимости роста цен на топливо
  • РИА Новости

Указывается, что служба регулярно проводит мониторинг и контроль стоимости на московском рынке нефтепродуктов, а также действий компаний по исполнению мер по стабилизации рынка.    

«Нефтяные компании были предупреждены о том, что в случае выявления необоснованного роста розничных цен на нефтепродукты антимонопольным органом будут приняты меры антимонопольного реагирования», — сказано в сообщении.

Ранее президент России Владимир Путин поручил правительству при участии нефтяных компаний принять меры по стабилизации цен на топливо.

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