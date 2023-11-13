ФАС предупредила московские АЗС о недопустимости роста цен на топливо
- РИА Новости
Указывается, что служба регулярно проводит мониторинг и контроль стоимости на московском рынке нефтепродуктов, а также действий компаний по исполнению мер по стабилизации рынка.
«Нефтяные компании были предупреждены о том, что в случае выявления необоснованного роста розничных цен на нефтепродукты антимонопольным органом будут приняты меры антимонопольного реагирования», — сказано в сообщении.
Ранее президент России Владимир Путин поручил правительству при участии нефтяных компаний принять меры по стабилизации цен на топливо.