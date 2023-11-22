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Восемь человек остаются в больнице после отравления метадоном в Астрахани

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Восемь человек продолжают лечение в больнице после отравления наркотическими и психотропными веществами в Астрахани. Об этом говорится в заявлении Минздрава Астраханской области.
Восемь человек остаются в больнице после отравления метадоном в Астрахани
  • РИА Новости

В Telegram-канале министерства указывается, что двое из отравившихся находятся в тяжёлом состоянии, шестеро — в средней степени тяжести в общей палате.

«На сегодняшний день из 19 поступивших выписаны уже 11 пациентов в удовлетворительном состоянии», — написал Минздрав.

Ранее сообщалось, что СК завёл уголовные дела по факту отравления наркотиками в Астрахани.

Главе СК России Александру Бастрыкину уже доложили о расследовании смертельного отравления.

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