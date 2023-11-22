Восемь человек остаются в больнице после отравления метадоном в Астрахани
- РИА Новости
В Telegram-канале министерства указывается, что двое из отравившихся находятся в тяжёлом состоянии, шестеро — в средней степени тяжести в общей палате.
«На сегодняшний день из 19 поступивших выписаны уже 11 пациентов в удовлетворительном состоянии», — написал Минздрав.
Ранее сообщалось, что СК завёл уголовные дела по факту отравления наркотиками в Астрахани.
Главе СК России Александру Бастрыкину уже доложили о расследовании смертельного отравления.