Восемь человек остаются в больнице после отравления метадоном в Астрахани

Восемь человек продолжают лечение в больнице после отравления наркотическими и психотропными веществами в Астрахани. Об этом говорится в заявлении Минздрава Астраханской области.

В Telegram-канале министерства указывается, что двое из отравившихся находятся в тяжёлом состоянии, шестеро — в средней степени тяжести в общей палате.

«На сегодняшний день из 19 поступивших выписаны уже 11 пациентов в удовлетворительном состоянии», — написал Минздрав.

Ранее сообщалось, что СК завёл уголовные дела по факту отравления наркотиками в Астрахани.

Главе СК России Александру Бастрыкину уже доложили о расследовании смертельного отравления.