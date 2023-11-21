СК возбудил уголовные дела по факту отравления наркотиками в Астрахани
- РИА Новости
«Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Астраханской области возбуждены уголовные дела по фактам гибели трёх человек по признакам преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 109 УК России («Причинение смерти по неосторожности»)», — цитирует Следственный комитет газета «Известия».
По уголовным делам проведены осмотры мест происшествий, назначен ряд экспертиз, опрошены очевидцы, а также изъяты мобильные телефоны потерпевших.
В Астрахани накануне сообщили, что 19 человек попали в больницу с отравлением наркотическими и психотропными препаратами. Ещё три человека погибли.
После этого в Ставропольском крае были задержаны трое иностранцев, их доставили в Астраханскую область. Полиция показала видео задержания троих иностранцев.