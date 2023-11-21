СК возбудил уголовные дела по факту отравления наркотиками в Астрахани

Следователи в Астраханской области возбудили уголовные дела по факту смертельного отравления трёх человек наркотиками.

«Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Астраханской области возбуждены уголовные дела по фактам гибели трёх человек по признакам преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 109 УК России («Причинение смерти по неосторожности»)», — цитирует Следственный комитет газета «Известия».

По уголовным делам проведены осмотры мест происшествий, назначен ряд экспертиз, опрошены очевидцы, а также изъяты мобильные телефоны потерпевших.

В Астрахани накануне сообщили, что 19 человек попали в больницу с отравлением наркотическими и психотропными препаратами. Ещё три человека погибли.

После этого в Ставропольском крае были задержаны трое иностранцев, их доставили в Астраханскую область. Полиция показала видео задержания троих иностранцев.