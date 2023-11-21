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СК возбудил уголовные дела по факту отравления наркотиками в Астрахани

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Следователи в Астраханской области возбудили уголовные дела по факту смертельного отравления трёх человек наркотиками.
СК возбудил уголовные дела по факту отравления наркотиками в Астрахани
  • РИА Новости

«Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Астраханской области возбуждены уголовные дела по фактам гибели трёх человек по признакам преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 109 УК России («Причинение смерти по неосторожности»)», — цитирует Следственный комитет газета «Известия».

По уголовным делам проведены осмотры мест происшествий, назначен ряд экспертиз, опрошены очевидцы, а также изъяты мобильные телефоны потерпевших.

В Астрахани накануне сообщили, что 19 человек попали в больницу с отравлением наркотическими и психотропными препаратами. Ещё три человека погибли.

После этого в Ставропольском крае были задержаны трое иностранцев, их доставили в Астраханскую область. Полиция показала видео задержания троих иностранцев.

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