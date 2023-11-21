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Бастрыкину доложили о расследовании смертельного отравления жителей Астрахани

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Глава СУ СК по Астраханской области Ибрагим Могушков доложил председателю Следственного комитета о расследовании смерти трёх человек, которые отравились неизвестным веществом.
Бастрыкину доложили о расследовании смертельного отравления жителей Астрахани
  • РИА Новости

«Он доложил, что органами внутренних дел трое уроженцев Средней Азии задержаны по подозрению в распространении синтетических наркотиков на территории Астраханской области», — сообщает пресс-служба Следкома.

Бастрыкин дал ряд поручений по уголовному делу и потребовал ходатайствовать об изъятии дела по факту незаконного оборота наркотических средств из производства органов внутренних дел и провести тщательное расследование.

21 ноября следователи в Астрахани возбудили уголовные дела по факту смертельного отравления трёх человек наркотиками: тело девушки 2004 года рождения нашли в подъезде жилого дома. Также были обнаружены тела девушки 2004 года рождения и мужчины 1994 года рождения в квартирах по месту жительства.

Кроме того, 19 человек попали в больницу с отравлением наркотическими и психотропными препаратами.

После этого в Ставропольском крае были задержаны трое иностранцев, их доставили в Астраханскую область. Полиция показала видео задержания троих иностранцев.

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