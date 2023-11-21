Бастрыкину доложили о расследовании смертельного отравления жителей Астрахани
- РИА Новости
«Он доложил, что органами внутренних дел трое уроженцев Средней Азии задержаны по подозрению в распространении синтетических наркотиков на территории Астраханской области», — сообщает пресс-служба Следкома.
Бастрыкин дал ряд поручений по уголовному делу и потребовал ходатайствовать об изъятии дела по факту незаконного оборота наркотических средств из производства органов внутренних дел и провести тщательное расследование.
21 ноября следователи в Астрахани возбудили уголовные дела по факту смертельного отравления трёх человек наркотиками: тело девушки 2004 года рождения нашли в подъезде жилого дома. Также были обнаружены тела девушки 2004 года рождения и мужчины 1994 года рождения в квартирах по месту жительства.
Кроме того, 19 человек попали в больницу с отравлением наркотическими и психотропными препаратами.
После этого в Ставропольском крае были задержаны трое иностранцев, их доставили в Астраханскую область. Полиция показала видео задержания троих иностранцев.