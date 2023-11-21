RT в Telegram
Подпишись

Технолог Смирнов посоветовал не запасаться лекарствами впрок

Короткая ссылка
Руководитель отдела качества фармлогистического оператора NC Logistic Станислав Смирнов заявил, что не стоит запасаться лекарствами впрок.
Технолог Смирнов посоветовал не запасаться лекарствами впрок
  • Gettyimages.ru

«Не запасайтесь ими впрок, иначе с большой долей вероятности придётся выбрасывать неиспользованные препараты из-за истекшего срока годности. Регулярно проверяйте аптечку, чтобы случайно не купить имеющийся у вас препарат или его аналог», — сказал он в беседе с «Газетой.Ru».

По его словам, если принимать лекарства по назначению врача и не заниматься самолечением, то препараты не будут скапливаться и не понадобится лишний раз думать об их утилизации.

Ранее в беседе с НСН врач и телеведущий Александр Мясников рассказал о роли витамина D для организма.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить