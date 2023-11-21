Технолог Смирнов посоветовал не запасаться лекарствами впрок

Руководитель отдела качества фармлогистического оператора NC Logistic Станислав Смирнов заявил, что не стоит запасаться лекарствами впрок.

«Не запасайтесь ими впрок, иначе с большой долей вероятности придётся выбрасывать неиспользованные препараты из-за истекшего срока годности. Регулярно проверяйте аптечку, чтобы случайно не купить имеющийся у вас препарат или его аналог», — сказал он в беседе с «Газетой.Ru».

По его словам, если принимать лекарства по назначению врача и не заниматься самолечением, то препараты не будут скапливаться и не понадобится лишний раз думать об их утилизации.

Ранее в беседе с НСН врач и телеведущий Александр Мясников рассказал о роли витамина D для организма.