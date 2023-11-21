RT выяснил маршрут, по которому один из наркодилеров вёз наркотики в Астрахань

RT выяснил маршрут, по которому один из наркодилеров вёз синтетические наркотики в Астрахань, где в больницу с отравлением попали 19 человек.

Как стало известно RT, 3 ноября по заданию кураторов иностранный гражданин приехал в Ставрополь из Москвы на автобусе. Оттуда он забрал партию запрещённых веществ и отправился в Астрахань. Деньги на билеты курьеру переводили по номеру телефона.

С 5 ноября доставщик перестал отвечать на звонки кураторов. Те спрашивали, пообщался ли он с неким Хусеином. На следующий день курьеру сообщили, что ему придётся «сделать всё самому». Тот сначала отказался, написав, что с такой работой «что угодно может случиться», однако его убедили продолжить.

RT связался с обладателем номера. Мужчина заявил, что он не задержан, и отказался комментировать, как его номер оказался связан с картой, на которую пересылали деньги для наркокурьера.

В Астрахани накануне сообщили, что 19 человек попали в больницу с отравлением наркотическими и психотропными препаратами. Ещё три человека погибли.

После этого в Ставропольском крае были задержаны трое иностранцев, их доставили в Астраханскую область. Полиция показала видео задержания троих иностранцев.

Прокурор Астраханской области поставил расследование дела на контроль.