В Ставрополе пациенту вживили напечатанный на 3D-принтере челюстной имплант

Хирурги городской больницы Ставрополя провели операцию с использованием инновационных технологий по установке пациенту части нижней челюсти, напечатанной на 3D-принтере.

Врачи применили данный метод, поскольку опухоль разрушила часть челюсти пациента, передаёт «СвоёТВ» со ссылкой на пресс-службу регионального Минздрава.

«Технология является полностью инновационной и импортозамещающей, используется российское титановое сырьё и компьютерное обеспечение», — прокомментировал заведующий отделением челюстно-лицевой хирургии Дмитрий Христофорандо.

По его словам, процесс реабилитации пациента после операции займёт около месяца.

Ранее НСН со ссылкой на заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасию Ракову сообщала, что врачи Боткинской больницы провели вторую успешную операцию по пересадке сердца.