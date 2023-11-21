Врач Трифонова назвала ошибкой отказ от визита к стоматологу при воспалении дёсен

Эксперт медицинского центра «Столица» Светлана Трифонова перечислила частые ошибки, которые совершают в процессе ухода за зубами и дёснами.

Первая ошибка — не обращаться к стоматологу при возникновении болезненности дёсен и постоянно полоскать рот хлоргексидином, поделилась специалист в беседе с RuNews24.

«Хлоргексидин — хороший антисептик, который результативно борется с воспалением. Но применять его для полосканий полости рта можно не более 7—10 дней», — предупредила врач.

Она также сообщила, что не любая паста может предотвратить появление кариеса. Подобрать подходящую поможет стоматолог после того, как оценит состояние зубов и дёсен.

Ещё одна ошибка — не делать профессиональную гигиену полости рта, добавила Трифонова. По её словам, такую процедуру у специалиста необходимо проводить раз в полгода.

Ранее стоматолог и главный врач клиники «Мегастом» Алексей Лосев в беседе с телеканалом «360» рассказал, что заболевания ротовой полости, вызванные отсутствием правильной гигиены, могут привести к осложнениям на сердце.