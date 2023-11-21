E1.ru: обвиняемый в убийстве подруги и её мамы на Урале готовился к преступлению

Школьник, обвиняемый в убийстве 14-летней подруги и её мамы на Урале, готовился к преступлению.

Как пишет E1.ru со ссылкой на источник в силовых структурах, на это указала история его поисковых запросов.

«Он, перед тем как напасть, посмотрел на YouTube видео в жанре «расследование», про то, как ищут убийц, как работает полиция и так далее. Предпринимал определённые меры конспирации и сокрытия следов. Однако потом не выдержал психического напряжения и поделился с товарищем, а тот уже сообщил старшему брату», — отмечается в сообщении.

Ранее стало известно, что обвиняемый в убийстве школьницы и её мамы в Екатеринбурге подросток был трезв.