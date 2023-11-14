RT: подросток убил 14-летнюю девушку и её мать в Екатеринбурге из-за ревности
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Источник рассказал, что 13 ноября подросток пришёл домой к девушке и во время произошедшего конфликта нанёс ей три удара ножом, вследствие чего она умерла.
После этого нападавший остался в квартире и дождался, когда придёт мать девушки. По предварительной информации, когда женщина пришла, то подозреваемый нанёс ей не менее трёх ударов ножом.
Затем подросток покинул квартиру, забрав с собой банковскую карту убитой женщины.
Согласно имеющимся данным, об убийстве подросток рассказал своему знакомому, а тот — брату подозреваемого. Брат в итоге сообщил о произошедшем в полицию. Подростка задержали, он дал признательные показания, отметил источник.
По данным источника, подозреваемый характеризовался удовлетворительно, школу он посещал, пропускал только по болезни. При этом учился плохо, а восьмом классе остался на второй год.
Как рассказал источник, подросток приобщался к занятиям спортом, участвовал в военно-патриотическом движении. Жил он с матерью и старшим братом.
Также RT стало известно, что в мае 2023 года подростка судили из-за того, что вместе с другом они украли телефон, но по решению суда его освободили от уголовной ответственности.
Подруга подозреваемого рассказала RT, что про убитую свою девушку подросток отзывался нехорошо и плохо к ней относился «из-за её измен».
После обнаружения тел погибших СК возбудил уголовное дело по ч. 2 ст. 105 УК России, предусматривающей ответственность за убийство двух лиц.