RT: подросток убил 14-летнюю девушку и её мать в Екатеринбурге из-за ревности

Как сообщил источник RT, 16-летний подросток, подозреваемый в убийстве 14-летней девушки и её матери в Екатеринбурге, совершил преступление из-за ревности.

Источник рассказал, что 13 ноября подросток пришёл домой к девушке и во время произошедшего конфликта нанёс ей три удара ножом, вследствие чего она умерла.

После этого нападавший остался в квартире и дождался, когда придёт мать девушки. По предварительной информации, когда женщина пришла, то подозреваемый нанёс ей не менее трёх ударов ножом.

Затем подросток покинул квартиру, забрав с собой банковскую карту убитой женщины.

Согласно имеющимся данным, об убийстве подросток рассказал своему знакомому, а тот — брату подозреваемого. Брат в итоге сообщил о произошедшем в полицию. Подростка задержали, он дал признательные показания, отметил источник.

По данным источника, подозреваемый характеризовался удовлетворительно, школу он посещал, пропускал только по болезни. При этом учился плохо, а восьмом классе остался на второй год.

Как рассказал источник, подросток приобщался к занятиям спортом, участвовал в военно-патриотическом движении. Жил он с матерью и старшим братом.

Также RT стало известно, что в мае 2023 года подростка судили из-за того, что вместе с другом они украли телефон, но по решению суда его освободили от уголовной ответственности.

Подруга подозреваемого рассказала RT, что про убитую свою девушку подросток отзывался нехорошо и плохо к ней относился «из-за её измен».

После обнаружения тел погибших СК возбудил уголовное дело по ч. 2 ст. 105 УК России, предусматривающей ответственность за убийство двух лиц.