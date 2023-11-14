В Екатеринбурге школьника подозревают в убийстве подруги и её матери

В Екатеринбурге 16-летнего школьника подозревают в убийстве его 14-летней подруги и её матери.

Об этом пишет E1.RU.

«Следственным отделом по Железнодорожному району возбуждено уголовное дело по факту обнаружения тел двух человек в одной из квартир дома на улице Билимбаевской. Уголовное дело возбуждено по ч. 2 ст. 105 УК России, предусматривающей ответственность за убийство двух лиц. В настоящее время по уголовному делу проводятся необходимые следственные мероприятия, подозреваемый допрашивается по обстоятельствам уголовного дела», — заявили в региональном СУ СК.

Как уточняет издание, убийство произошло 13 ноября. Подозреваемый пришёл в квартиру подруги, произошла ссора, в результате которой молодой человек нанёс девушке три удара ножом в область спины и шеи. Вернувшейся домой матери убитой он также нанёс три удара в область шеи и груди.